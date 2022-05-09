شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يشهد افتتاح مؤتمر جينكو للحوار الإسلامى المسيحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية افتتاح مؤتمر مؤسسة جينكو البريطانية للحوار الإسلامى المسيحى، بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين، والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي، مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحى.

وقال رئيس الأساقفة، إن مصر بلد تتسم بالتعددية الدينية، وهي ليست شعارات بقدر ما هي طريقة لحياة ملايين المسلمين والمسيحيين، الذين يعيشون في حوار مستمر يجمعهم التاريخ والأرض والثقافة.



المطران سامى فوزى

وقال رئيس الأساقفة في كلمته، إن الحوار قيمة ذات أهمية، حيث يصبح طريقة للتعايش السلمي بين المصريين، ويتطلب احتراما متبادلا، ﻿يسمح بالتعرف على كل دين دون الخوف أو رفض الآخر، مضيفًا: في مصر علاقتنا قوية، لذلك نحتاج الحوار على جميع المستويات مع التأكيد على وجود نقاط مشتركة وأيضًا اختلافات.

وخلال الحفل زرع رئيس الأساقفة شجرة للحوار في حديقة كاتدرائية جميع القديسين، ثم اصطحب المطران منير حنا وفد مؤسسة جينكو لزيارة مشيخة الأزهر الشريف.

وكان رئيس الأساقفة قد افتتح نهاية أبريل الماضي المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة بحضور شخصيات عامة وقيادات إسلامية ومسيحية.