شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى الشامل": نعتمد عل أحدث وسائل التكنولوجيا لتقديم خدمة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، إن عملية تنفيذ المنظومة، تعمل تجريبياً الآن بمحافظة الإسماعيلية، بعد تطبيقها في محافظتى بورسعيد والأقصر، وذلك طبقاً للقانون والمرحلة الأولى من تنفيذ المنظومة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى في التعامل مع المواطنين.

وأضاف "صادق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر قناة "dmc"، أنه جارى العمل على المرحلة الثانية والتي منها محافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

ولفت "صادق"، إلى مراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، كبيرة جداً ومعقدة وتبدأ من البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وإنترنت بالإضافة إلى رفع كافأه الأطقم الطبية.

وعرض البرنامج تقريراً عن نجاح تجربة التأمين الشامل بمحفظة بورسعيد، حمل عنوان:"مظلة التأمين الصحى الشامل.. توفير الراعية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية".