شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا، وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف أفرادا على ارتباط ببنك "سبيربنك" الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس اليوم الإثنين أن سفارة بلاده في كييف أعادت فتح أبوابها واستأنفت عملها.

وأضاف ديندياس - في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن مانوليس أندرولاكيس، القنصل السابق في ماريوبول، سيرأس السفارة في العاصمة الأوكرانية بصفته قائمًا بالأعمال.

وجاء إعلان ديندياس في أثينا عقب لقائه نظيرته الكينية، رايشيل أومامو.

يذكر أن العديد من الدول أعادت فتح سفاراتها في كييف في الآونة الأخيرة بعد أن أغلقت أبوابها مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.