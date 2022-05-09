شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عودة مراكز لقاحات كورونا للعمل بالمواعيد الطبيعية من 9صباحا لـ 9مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان أن جميع مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية تعمل حاليا بشكل طبيعى من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء لاستقبال المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المراكز تقدم جميع اللقاحات إلى المواطنين بالمجان مشيرة إلى أنها تستقبل جميع المواطنين فوق سن 18 عاما ومن سن 12 إلى 18 عاما فقط.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع اللقاحات آمنة ومؤثرة وتساهم فى منع العدوى والتقليل من المضاعفات الخطرة للإصابة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.