"الزراعة" تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح فى جميع محافظات الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حقول القمح ومتابعة الحصاد بمحافظة المنيا بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحرص قيادات الوزارة ومديرو مديريات الزراعة فى المحافظات على التواجد مع المزارعين لتوعيتهم بأساليب الحصاد الجيدة وكذلك تسهيل إجراءات التوريد وتقاضى الثمن وايضا التعامل الفورى مع الشكاوى والبلاغات التى تواجه المزارعين والعمل على حلها فورا.

وأشار "الشناوى" إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمر مع وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعى وكافة الأجهزة المعنية من أجلتسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف باستلام حوالى 6 ملايين طن هذا العام.

وفى سياق متصل تجول الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بجولة مماثلة فى منطقة وادى النطرون يرافقه المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة فى النوبارية لمتابعة حصاد القمح وتشجيع المزارعين على التوريد.