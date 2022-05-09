شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قوية وفعالة اتخذتها الدولة لمكافحة التصحر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الدولة المصرية عددًا من الإجراءات القوية والفعالة في مجال مكافحة التصحر والتى تمثلت فى الآتى:

1- إتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أو تغيرنشاطها ، وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى .

2- إطلاق برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية وذلك لتقليلالفاقد فى مياه الرى ورفع كفاءة استخدام المياه.

3- تبنت مصر خطة طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار ، تضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسينالمراعي الطبيعية وتحسين انتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية.

4- تبنت مصر خطة وطنية لتحييد تدهور الأراضى واستصلاح الصحراء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي سعياًلزيادة مساحة الرقعة الزراعية استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على النشاط الزراعى والأنشطةالمرتبطة بها.

5- تبنت مصر برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفافوالظروف البيئية المعاكسة وذلك لكافة أنواع المحاصيل.