شكرا لقرائتكم خبر عن النايل تاكسى يبدأ العمل فى ممشى أهل مصر وسط أجواء من البهجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفى الجانب الاخر من شطىء نهر النيل، بدت البنايات المطلة على النهر ترسم لوحة فنية منسجمة ومتناغمة، مع ألوان النايل تاكسى وسرعته المبهجة .
جدير بالذكر أن ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة كان شهد إقبالا كبيرا بالتزامن مع احتفال المصريين بثانى أيام عيد الفطر المبارك، ويمتد الممشى من كوبرى إمبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو، حيث يتمتع الزائر بجمال الكورنيش بعد تطويره والجلوس لمشاهدة النيل وتناول الوجبات والمشروبات من مطاعم وكافيهات الممشى السفلى بالكورنيش.
كما يشهد الممشى تواجد مستمر لموظفى الأمن على بوابات الدخول، وكذلك تواجد مستمر أيضا لرجال النظافة حفاظا على المشهد الحضارى، كما يوجد جراجين بالممشى لسيارات الزوار ومنع غلق أو تعطيل حركة المرور.