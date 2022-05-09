شكرا لقرائتكم خبر عن النايل تاكسى يبدأ العمل فى ممشى أهل مصر وسط أجواء من البهجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من البهجة عمت صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، مع نشر صور لعمل النايل تاكسى في منطقة ممشى أهل مصر بنهر النيل؛ ورصد المصريون عددا من الصور خلال تشغيل النايل تاكسى بألوانه المبهجة وشكله الملفت المزدهر، مع فرحة المصريين باستقلاله

وفى الجانب الاخر من شطىء نهر النيل، بدت البنايات المطلة على النهر ترسم لوحة فنية منسجمة ومتناغمة، مع ألوان النايل تاكسى وسرعته المبهجة .