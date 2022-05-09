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النايل تاكسى يبدأ العمل فى ممشى أهل مصر وسط أجواء من البهجة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حالة من البهجة عمت صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، مع نشر صور لعمل النايل تاكسى في منطقة ممشى أهل مصر بنهر النيل؛ ورصد المصريون عددا من الصور خلال تشغيل النايل تاكسى بألوانه المبهجة وشكله الملفت المزدهر، مع فرحة المصريين باستقلاله 

 

وفى الجانب الاخر من شطىء نهر النيل،  بدت البنايات المطلة على النهر ترسم لوحة فنية منسجمة ومتناغمة،  مع ألوان النايل تاكسى وسرعته المبهجة .

 

جدير بالذكر أن ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة كان شهد إقبالا كبيرا بالتزامن مع احتفال المصريين بثانى أيام عيد الفطر المبارك، ويمتد الممشى من كوبرى إمبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو، حيث يتمتع الزائر بجمال الكورنيش بعد تطويره والجلوس لمشاهدة النيل وتناول الوجبات والمشروبات من مطاعم وكافيهات الممشى السفلى بالكورنيش.

 

وخصصت إدارة ممشي أهل مصر الممشى السفلى للعائلات فقط خلال العيد، لمنع المضايقات، وإتاحة الممشى العلوى للجميع، والدخول للمشى مجانا للجميع، سواء الممشى السفلى أو العلوى. 

 

كما يشهد الممشى تواجد مستمر لموظفى الأمن على بوابات الدخول، وكذلك تواجد مستمر أيضا لرجال النظافة حفاظا على المشهد الحضارى، كما يوجد جراجين بالممشى لسيارات الزوار ومنع غلق أو تعطيل حركة المرور.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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