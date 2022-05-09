شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة تدريبية شرعية لـ45 إمامًا ليبيا برعاية منظمة خريجى الأزهر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الدورة الثالثة عشر لـ45 إمامًا وداعية من دولة ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمدة أسبوعين؛ لصقل مواهبهم الدعوية، من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن الأزهر الشريف يعمل بجهد ودأب على احتضان كافة أئمة ودعاة العالم الإسلامي، وتقوم المنظمة بدور مهم في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في التركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف.

من جانبه، أضاف أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن هذه الدورات تأتي في إطار استراتيجية المنظمة وحرصها على ترسيخ منهج الأزهر الشريف ومحاربة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن المنظمة دربت ما يقرب من 500 إمام وداعية ليبي من مختلف أنحاء ليبيا، وطالب الأئمة بالمزيد من التواصل مع المركز الرئيس للمنظمة بالقاهرة وفرعها والمكاتب التابعة له بدولة ليبيا الشقيقة.