شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يبحث مع نظيره السعودى الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير المناهج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمدينة الرياض لحضور المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم وكيفية استفادة السعودية من التجربة المصرية في التعليم خاصة في تطوير المناهج.
كما ناقش الدكتور طارق شوقي طريقة بناء المناهج الجديدة متعددة التخصصات والمعتمدة على الفهم والمهارات لا الحفظ.
وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء 11 مايو.