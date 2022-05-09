طارق شوقى يبحث مع نظيره السعودى الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير المناهج

وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء 11 مايو.

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محمد يوسف

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