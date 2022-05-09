شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ينعى معلم الشيخ زويد.. ويوجه بمساندة أسرته فى مصابهم الأليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم حمد أبو خساير، الذى توفى اليوم الإثنين بإحدى المستشفيات، متأثرا بمرض السرطان، وتوجه نقيب المعلمين بخالص العزاء لذويه، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريرا من فرعية المعلمين بشمال سيناء، يفيد بوفاة المعلم حمد أبو خساير مدير مدرسة الغزالي الثانوية بنات، بأحد مستشفيات القاهرة اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بالسرطان وذلك عقب شعوره بحالة إعياء أثناء المراقبة على أعمال الامتحانات بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتم نقله فورا لمستشفى بالقاهرة.

ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين، محمود عبد النبى رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالشيخ زويد، بسرعة إنهاء جميع مستحقاته المالية فورا ومنحها لأسرته، ومساندتم فى مصابهم الأليم وتقديم واجب العزاء وكافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد.