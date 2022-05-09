شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ حملة لتطوير مدينة الأمل وإنشاء محلات لخدمة المنطقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر شرق القاهرة، حملة مكبرة لإزالة كافة التعارضات الواقعة على سور الجيش بمدينة الأمل، تمهيدا لبدء أعمال التطوير المقرر تنفيذها فى المنطقة .

وتهدف الأعمال لإقامة محلات تجارية ومجمعات خدمية تساهم فى أحداث نقلة حضارية بتلك المنطقة، بالتعاون مع المواطنين، وضمن خطة تطوير مدينة الأمل.

وفي إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، تم رفع الإشغالات، ومصادرة الشيش، وغلق وتشميع عدد 3 مقاهى أمام محكمة مدينة نصر.

وحرصا على الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على بوابة الشكاوي الحكومية، تابع العمي أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات أعمال رفع الإشغالات، عماره 5 شارع محمد مندور المنطقة الأولى.