شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يستقبل وفدا أمميا معنيا بالإعداد للمنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، اليوم الاثنين، وفد الأمم المتحدة المعني بالإعداد للمنتدى الحضري العالمي، المقرر عقده في مصر خلال عام 2024، حيث تم مناقشة اتفاقية المقر المتعلقة بعقد الحدث العالمي.

هذا، وضم وفد الأمم المتحدة كل من الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورئيس مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكبير موظفي المنظمة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.