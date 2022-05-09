شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، نظيره المغربي ناصر بوريطة، لبحث مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التباحث حول مُجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة المغربية "الرباط"، فى زيارة تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التى تجمع مصر والمغرب.

وكان المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صرح فى وقت سابق، أنه من المقرر أن يُجري الوزير سامح شكري خلال الزيارة سلسلةً من اللقاءات مع كل من نظيره المغربي ناصر بوريطة، وعدد من كبار المسؤلين في المغرب، وأن اللقاءات ستتناول سُبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، على نحو يُلبي مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من الازدهار والنماء.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري سيبحث مع المسئولين في المغرب مجمل التطورات على الساحة الدولية، والتشاور حيال القضايا الإقليمية والعربية، في إطار تنسيق الجهود وتبادل الرؤى لحماية مقدرات الأمن القومي العربي، فضلا عن الدفع قدما بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيها.

ومن المقرر أيضا أن يفتتح وزير الخارجية، خلال زيارته إلى الرباط، مقر السفارة المصرية الجديد في العاصمة المغربية.