شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية: الرئيس السيسي يتمتع بخبرة وفهم لتحديات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قائد المنطقة المركزية الأمريكية أكد على اعتماد بلاده على الدور المصري الفاعل والمحوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للرئيس السيسي لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة المهمة من العالم.



