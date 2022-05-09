شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور الرابع الابتدائى: أسئلة امتحانى العلوم والمهارات المهنية سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أولياء أمور طلاب بالصف الرابع الابتدائى أن أسئلة امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية سهلة وبسيطة وفى مستوى الطالب المتوسط، موضحين أنها جاءت من المراجعات والنماذج المتاحة لدى التلاميذ، حيث راعت الأسئلة المنهج الدراسى ومقرر الفصل الدراسي الثاني، كما أن الصياغة واضحة وراعت الفهم وليس الحفظ، حيث اعتمد على جزيئات تحتاج للتفكير والتحليل قبل الإجابة عنها، مؤكدين أن الأسئلة ابتعدت عن الحفظ والتلقين.

من جانبها، قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات مرت دون شكاوى أو صعوبات حيث جاء الامتحان من بنوك الأسئلة التى أرسلتها الوزارة للإدارات التعليمية والتزام واضعى الأسئلة بالجزئيات التى تضمنتها البنوك، كما أن الأسئلة اختلفت من مدرسة لأخرى.

وكانت الوزارة أعلنت جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، حيث بدأت الامتحانات يوم الأحد 8 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

وقالت الوزارة أنه يؤدى يوم الأحد 8 مايو 2022، الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والاثنين 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو فى الرياضيات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة.