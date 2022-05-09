شكرا لقرائتكم خبر عن الرسم التوضيحى للتحويلات المرورية بسبب استكمال مشروع محور 26 يوليو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لإنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات، ويوضح الرسم التوضيحى لمنطقة الأعمال تفاصيل المشروع.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل، ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، مما يستلزم غلقا كليا لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديداً فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى "فقط" لمسافة ما يقرب من (600 متر)، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 9/5/2022 حتى الانتهاء من الأعمال.

ويتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:-

-حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الطريق الدائرى وترغب بالسير اتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى) قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر إلى اتجاهين لحركة المرور.

-استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى اتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذلك تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.