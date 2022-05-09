شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: بدء التشغيل التجريبى لمشروع مترو العتبة - الكيت كات منتصف الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق مروراً بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة مروراً بشارعى البوهي والقومية العربية وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء .

وأكدت الوزارة، أن هذه الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الجر الكهربائى الجديدة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائى الخفيف LRT ومشروعي المونوريل، مضيفا أنه تم الاطمئنان اليوم على جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والذي يمتد من العتبة حتى الكيت كات ويضم 4 محطات نفقية للتشغيل التجريبى بدون ركاب منتصف الشهر الحالى، والتشغيل بالركاب منتصف يوليو القادم، لافتا إلى أن كل مرحلة من مراحل المترو يتم تشغيلها للجمهور تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيض تلوث الهواء.

بدأت الجولة بتفقد مسئولى وزارة النقل أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة3A وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو و تقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر وعدد 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى ارصفة المحطة، كما أن المحطة وباقي المحطات مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم حيث يوجد بمحطة ناصر عدد 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة و يوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم كما يوجد بالمحطة عدد 7 دورات مياة مخصص احداها لهم.

واستقل المسئولون جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول والذي يمتد من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) وذلك مرورا بالنفق اسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك ، حيث أكدوا على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية، وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة، واطلع الوزير على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الاول 3A تمهيدا لافتتاحه طبقاً الموعد المخطط .

وتابع مسئولو النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري حيث تابعوا ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ]

وكذلك تم متابعة الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل والتي توجد بها ماكينة الحفر العملاقة نفرتيتي التي ستبدأ في التحرك اتجاه محطة جامعة الدول في 19 مايو الحالي – ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.