شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى مسؤولا كنديا.. ويدعو لحفظ حقوق مصر والسودان بقضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، روبرت أوليفانت، كاتب الدولة للشئون البرلمانية بكندا والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن أبو الغيط ناقش مع أوليفانت العلاقات الثنائية بين الجامعة وكندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد أبو الغيط التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بما يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة التحرك الإيجابي للجانب الكندي نحو تنفيذ هذا الهدف وعدم الاكتفاء بالموقف المعلن بدعم حل الدولتين.

وذكر المصدر أن اللقاء تناول أيضا تطورات ملف سد النهضة الاثيوبي، حيث أكد أبو الغيط على ضرورة إيجاد حل لهذا الملف بما يحفظ الحقوق العربية لكل من مصر والسودان في مياه النيل ويجنب المنطقة تداعيات لا تحمد عقباها.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط تطرق مع المسئول الكندي لتطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي.