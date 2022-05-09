شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة خيرية عديدة لـ"هايد بارك" خلال 2022..الشركة تتبرع لمؤسسات مصر الخير ومجدى يعقوب وبهية ومستشفى سرطان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركة هايد بارك للتطوير العقاري، تولي ملف المسؤولية الاجتماعية اهتماما بالغا عبر تقديم المساندة والدعم للعديد من المؤسسات الخيرية من خلال تبرعات تصل إلى 5 ملايين جنيه خلال عام 2022، وتتنوع جهود "هايد بارك" على مدار العام بين تقديم وجبات إفطار للمئات من الأسر بالقرى الفقيرة، وشراء أجهزة ومستلزمات طبية وكذلك تحمل نفقات إجراء عمليات جراحية لمرضى القلب والسرطان للمساعدة في شفائهم وإدخال الفرح والسرور على نفوس ذويهم.

يأتي ذلك إيمانًا من شركة هايد بارك للتطوير العقاري، بأهمية الدور المجتمعي للشركة في تعزيز جهود خدمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومساندة المؤسسات الخيرية في تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى لغير القادرين، من خلال رعاية ودعم العديد من المستشفيات بهدف خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

قال المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري :"تؤمن هايد بارك بأن الدور المجتمعي للشركة لا يقل أهمية عن دورها الاقتصادي في بناء مشروعات عمرانية متكاملة وتوفير آلاف فرص العمل، ولذا وضع مجلس الإدارة خطة متكاملة لتعظيم الدور المجتمعي للشركة من خلال شراكات مع مؤسسات خيرية متنوعة لتحقيق أكبر عائد على الفئات الأولى بالرعاية وتعزز جهود توفير رعاية صحية على أعلى مستوى لغير القادرين".

أشار "سراج"، إلى أن جهود المسئولية المجتمعية لشركة هايد بارك لم تقتصر على جهة واحدة أو قطاع بعينه بينما كان الهدف هو توزيع سبل التبرعات لتشمل قادة اكبر من المستفدين على سبيل المثال تقديم وجبات إفطار لغير القادرين خلال شهر رمضان الكريم، والتبرع ماليًا لجهات خيرية متنوعة لشراء أجهزة طبية وتحمل نفقات عمليات جراحية لمرضى السرطان والقلب وكذلك تحمل نفقات إقامة منشآت طبية لزيادة أعداد المستفيدين.

وتتوزع المسئولية المجتمعية لشركة هايد بارك للتطوير العقاري خلال عام 2022، بين تقديم تبرع بقيمة 1.7 مليون جنيه لمؤسسة مصر الخير، مقسمة بين إطعام قرية في أسوان خلال شهر رمضان عن طريق توصيل 500 وجبة يوميًا، والتبرع لشراء 5 أجهزة غسيل كلى لمستشفى مصر الخير.

وفي مجال الرعاية الصحية، تقدم شركة هايد بارك تبرعًا بما يزيد عن 1.5 مليون جنيه لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب للمساهمة في بناء عيادة خارجية، وإنشاء نظام مراقبة لدرجة الحرارة والرطوبة لتعزيز زيادة أعداد المستفيدين من خدمات المؤسسة ومواصلة تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تحمل تكلفة 6 عمليات مقسمين بين 3 قلب مفتوح و3 قسطرة.

ولتعزيز جهود خدمات الرعاية الصحية لمرضى السرطان، تبرعت شركة هايد بارك للتطوير العقاري، بقيمة 500 ألف جنيه لتحمل تكلفة 100 جلسة علاج كيماوي لمرضى سرطان الثدي للعلاج بمستشفى بهية، وكذلك التبرع بما يزيد عن 1.2 مليون جنيه في تبني 3 حالات طبية في مستشفى سرطان الأطفال 57357.

يذكر أن شركة هايد بارك للتطوير العقاري، قد نجحت عام 2021 بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، في تنظيم حملة رقمية وميدانية ناجحة لنشر الوعي حول جهود المؤسسة والعمل بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة في مصر لعام 2030، التي تستهدف تطوير نظام الرعاية الصحية في الدولة، وفي نفس الإطار، تم تنظيم العديد من الأنشطة الملهمة لتشجيع السكان والموظفين على تبني أنماط حياة صحية، وتلقت المؤسسة تبرعات بقيمة 500 ألف جنيه مصري لإنقاذ حياة آلاف المصريين الذين يعانون من أمراض القلب.