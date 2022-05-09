شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تنفى تسمم طالبتين خلال أداء امتحانات الثانوى الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وجود حالتى تسمم خلال الامتحانات اليوم بمدرسة الثانوى الصناعى بإحدى مدارس الجيزة.

وأكد مدير تعليم الجيزة لـ الخليج 365، أن طالبتين حضرتا اليوم من المنزل فى حالة إعياء، وإحدى الطالبات كان يحملها والدها، لأداء الامتحان بالمدرسة وتم إثبات ذلك.

وفى سياق آخر، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى 2022 تبدأ يوم 28 مايو الجارى على أن تلتزم المدارس ولجان السير بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مشددة على أنه تم الاستعداد بشكل جيد لاستقبال الطلاب والملاحظين داخل مقار اللجان على أن يتم توزيع كشوف المناداة داخل لجان السير تتضمن أرقام الجلوس وأسماء الطلاب حتى يتعرف كل طالب على لجنته الفرعية داخل المدرسة مقر انعقاد اللجنة.

جدير بالذكر، أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3100) لجنة امتحانية تقريبًا.