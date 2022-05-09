شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للتوك توك بحدائق الأهرام.. قرار رسمى بحظره وسيارات بديلة لنقل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365، تطبيق قرار حظر سير التوك توك بهضبة الأهرام بالجيزة، والذى أصدره اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام، مع توفير سيارات بديلة للركاب.

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم .

وكلف المحافظ حي الهرم وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام وجهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وعرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.