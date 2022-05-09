شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة بعد تعويض السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم ألماظة مصر الجديدة بحضور اللواء حسام لبيب، رئيس الحي واستمرار أعمال صرف التعويضات للسكان لتوسعة الشارع باعتباره امتداد لطريق السويس وتوسعة مدخل مصر الجديدة.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم صرف التعويضات لسكان الصف الأول بالشارع، كما تم التوسعة فى المناطق التى بها منشآت حكومية مثل شركة المياه، مشيرا إلى أنه يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع جاردينيا.

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.