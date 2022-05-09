شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى السودان يشيد بانتظام إجراءات الامتحانات للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى بانتظام إجراءات الامتحانات للشهادة الإعدادية، وبالمستوى التعليمى الذى يُقدم للطلاب المصريين والسودانيين فى كل المراحل، سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي، مشيدا بالتطوير الملحوظ في طرق التعليم فى مدارس البعثة المصرية، وعن رضاه بهذا المستوى المميز.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية في مدرسة "الشجرة العربية"، التابعة للبعثة التعليمية المصرية في السودان، في حي الشجرة بالخرطوم.

ولفت عيسى إلى المستوى المميز لمدرسة الشجرة، حتى فيما يخص الأنشطة الرياضية التي يمارسها الطلبة، مقدما الشكر لأعضاء البعثة التعليمية المصرية، والقائم بأعمال رئيسها صلاح الدين محروس، على المستوى الجيد الذي يقدمونه للطلبة من مصر والسودان، مؤكدا دعمه للبعثة في رسالتها الهادفة.

من جانبه، عرض القائم بأعمال رئيس البعثة التعليمية المصرية في السودان، على السفير حسام عيسى، خطط تطوير العملية التعليمة في مدارس البعثة، موضحا أن المدرسة تضم 550 طالبا في مختلف مراحل التعليم، من الأساس إلى الثانوي.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية على مستوى مدارس البعثة المصرية، يبلغ 95 طالبا، من بينهم 35 طالبا في مدرسة "الشجرة العربية"، معربا عن سعادته بزيارة السفير المصري للمدرسة التي تُعتبر من أقدم وأعرق المدارس في دولة السودان، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة جيدة جدا.

وكان في استقبال السفير حسام عيسى، كل من القائم بأعمال رئيس البعثة التعليمية المصرية في السودان، ومدير المراحل التعليمية حسن القاضي، ومدير مدرسة الشجرة صلاح غيث، وعدد من قيادات ومدرسي البعثة.