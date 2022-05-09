شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن حاجته لشغل وظائف من بين العاملين بقطاعات الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لشغل وظائف من بين العاملين بقطاعات الأزهر الرئيسية، بنظام النقل الداخلي وهى:

- مدير إدارة شئون الامتحانات للتعليم الإعدادى

- مدير إدارة شئون الخريجين للتعليم الابتدائى

- مدير إدارة شئون الخريجين للتعليم الإعدادى

بقطاع المعاهد الأزهرية من بين العاملين بقطاعات الأزهر الرئيسية، بنظام النقل الداخلي، ووفقًا للشروط الآتية:

1. مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الأزهرية والدعوة، أو من شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بالمجموعة النوعية لهيئة التعليم بالقطاعات الرئيسية.

3. ألا يكون موقعًا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

4. غير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

5. ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز.

6. اجتياز الاختبارات المقررة. وعلى الراغبين في شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان.