شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 5 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.