شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين بالوزارة على نفقتهم.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف التهنئة للفائزين في قرعة الحج لعام 1443 هجرية ، المتقدمين في تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) من العاملين بالأوقاف، وعددها 5 تأشيرات وعلى نفقتهم الخاصة.

وأعلنت وزارة الأوقاف نتيجة القرعة على النحو التالي :

أولًا: الأساسيون

1- هشام فؤاد على الشريف، مدير عام هيئة الأوقاف بسوهاج، وقد تم اختياره بالتزكية، كونه الوحيد من الإداريين المتقدمين للقرعة.

2- الشيخ محمد السيد محمد عبد الرازق إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف شبين الكوم بمديرية أوقاف المنوفية.

3- الشيخ محمد علي عبد الله خليفة إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة.

4- الشيخ عمرو محمد مرسي محمد إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

5- الشيخ محمود رمضان السيد أحمد عيسى إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

ثانيًا: الاحتياطيون

1- الشيخ ربيع محمد سليم سليم إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المعادي بمديرية أوقاف القاهرة.

2- الشيخ هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف منشأة القناطر بمديرية أوقاف الجيزة.

3- الشيخ مكاوي حسين محمد حسين مكاوي إمام وخطيب ومدرس عضو بالإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية بديوان عام وزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة ، إنه على كل منهم الحضور إلى مكتب مساعد الوزير خلال 48 ساعة لكتابة إقرار من كل منهم بأنه لم يسبق له الحج أصلا ، ومن يتخلف يعد معتذرا ويتم الانتقال إلى قائمة الاحتياطي لاختيار البديل .