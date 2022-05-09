شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف روشتة حماية الأطفال من إصابات وعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يجب حماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا من خلال تشجيعهم علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر عن الآخرين، بالإضافة إلى الاستمرار في تنضيف الأيدى واستخدام أدواتهم الشخصية .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم، إنه ينبغي تناول طعام صحى غني بالخضروات والفواكة التي تحتوى علي الفيتامينات المقوية للمناعة مع تنبية الأطفال إذا شعروا أحدهم بأعراض تنفسية بالقيام بالإبلاغ عن الأعراض، وأشار إلى ضرورة تشجيع الأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما علي الحصول علي تطعيمات لقاج كورونا وكذلك الحرص علي الجرعاىت التنشيطية منعا للعدوى فيما بعد .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.