شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: أكثر من 3 آلاف تقدموا بأوراق ترشحهم للنقابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن انتخابات النقابات العمالية للدورة النقابية 2022/2026، هى ثانى انتخابات يتم إجراؤها بعد إقرار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، فى ظل الاهتمام بوجود المنظمات النقابية، واختلافات واضحة فى علم النقابيين وآليات التنظيم فى تقديم وتلقى طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، وبرنامج إلكترونى يضم كافة بيانات المرشحين وأعضاء الجمعيات العمومية، لافتا إلى أن ذلك يتيح حل أى تواجه المرشحين أو الموظفين فى ثوانى معدودة.

وأضاف سعفان، فى تصريحات صحفية، على هامش جولته بمقر لجان تلقى طلبات الترشح بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية: أن أساس التقدم للترشح بالانتخابات هو التقدم بالنظام الورقى وليس الإلكتروني، فمن تقدم إلكترونيا ولم يتقدم ورقيا كأنه لم يكن، لكن من يتقدم بأوراقه فى اللجان يقوم الموظفون بتسجيله على المنظومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن أمس أول أيام فتح باب تلقى طلبات الترشح تخطت أعداد المرشحين الـ3 آلاف مرشح، ومازالت اللجان تستقبل حتى اللحظة الطلبات.

وتابع: أن غرفة العمليات تعاملت مع كافة الشكاوى التى تلقتها أمس، وتم حلها جميعا خلال وقت بسيط، وكنت أمل أن يتم إجراء الانتخابات بشكل كامل خلال تلك الدورة إلكترونيا، إلا أنه كان من الأفضل التطبيق التدريجى لها ليعتاد أعضاء الجمعيات العمومية عليها، ومن الممكن بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، أن يتم تطبيق الاجراءات إلكترونيا بالكامل خلال أى انتخابات تكميلية قد تحدث، كتجربة محدودة ومن ثم التعميم.