شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الإثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى.

ورحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية وأجاب عن أسئلتهم، وبحث معهم الوضع الرعوي لإيبارشية المحلة، واختيار أب أسقف جديد يتولى الإشراف عليها، بعدنياحة مثلث الرحمات الأنبا كاراس الأسقف العام لها.

وكان قداسته استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، حيث ناقش مع قداسته عددًا من الأمور الخاصة بخدمة نيافته.