شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" وكلية العلوم السياسية يطلقان غدا برنامج احتضان الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ينطلق غدًا (الثلاثاء 10 مايو 2022) برنامج احتضان الاقتصاد الأخضر.

وأوضح بيان صادر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن برنامج الاحتضان الذي يمتد فاعلياته لمدة 6 أشهر، يتضمن 12 مشروعا من خريجي "برنامج كن سفيرًا"، ويهدف برنامج الاحتضان إلى تدريب أصحاب المشروعات على أساسيات ريادة الأعمال، واختبار نماذج الأعمال الخاصة بهذه المشروعات، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للمشروعات الناشئة التي تعمل في مجال الاقتصاد الأخضر.

وتابع البيان في نهاية البرنامج من المستهدف، أن يتم ترشيح بعض المشروعات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (Cop 27) المقرر أن تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022.

ويعد مشروع مختبر الابتكار المستدام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ والذي يستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتضمن أربعة مختبرات هي الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد الإبداعي، والابتكارات الحكومية، ويساهم هذا المشروع في إكمال الحلقة بين مخرجات مبادرة كن سفيراً والتي تهيئ الشباب لاستيعاب وتبني فكر أهداف التنمية المستدامة ثم تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات مبتكرة تستهدف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك تقديم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.