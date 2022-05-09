شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 13 جنيها للكيلو جرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض بـ3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 5.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- فاصوليا بـ11 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- ورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.
- جوافة بـ14 جنيها.