شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 13 جنيها للكيلو جرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ3.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها. - فاصوليا بـ11‎ جنيها. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- ورق عنب بـ19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ23 جنيها. - برتقال بلدى بـ5 جنيهات. - الفراولة بـ11 جنيها. - جوافة بـ14 جنيها.