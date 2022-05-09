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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 13 جنيها للكيلو جرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.

- فاصوليا بـ11‎ جنيها.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- ورق عنب بـ19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.

- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

- الفراولة بـ11 جنيها.

- جوافة بـ14 جنيها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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