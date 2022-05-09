شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تساند مديرة مدرسة اتهمها ولى أمر بالإهمال فى إسعاف نجله بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية، تلقيها شكوى من مديرة مدرسة "السادات الإعدادية" بملوي محافظة المنيا، لتعرضها للظلم من ولي أمر، بعد أن حرر محضر ضدها حيث اتهامها بالإهمال في إسعاف نجله الذي تعرض إلى جرح سطحي أثناء شجاره مع أحد زملائه عقب الامتحان أول أمس.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حمادة النقيب رئيس فرعية المعلمين بملوي وديرمواس، بمرافقة المعلمة خلال الإجراءات القانونية وبحضور محامي النقابة الفرعية ومتابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد المعلمة، والحفاظ على حقها القانوني.

وتبين حدوث شجار بين الطالب وأحد زملائه عقب الامتحان يوم السبت الماضى وأُصيب الطالب بجرح سطحي بسيط في يده وقامت مدير المدرسة بتوفير خدمة طبية عاجلة وتقديم الإسعافات الأولية وعرضه على طبيبة المدرسة، وأكدت أنه جرح سطحى لا يستدعى ذهابه إلى المستشفى.

وتبين من تحقيقات النيابة تعنت ولي الأمر ضد مديرة المدرسة وتم إخلاء سبيل المعلمة دون توجيه أى اتهام لها من قبل النيابة، وعودتها إلى منزلها مساء أمس.

وكانت نقابة المعلمين ، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة برئاسة محمد عيد الله الامين العام للنقابة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال .