شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إعادة هيكلة القابضة للصرف منحها قدرة المشاركة في العديد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، في مجالات متنوعة أبرزها "أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطى - أعمال النقل النهرى"، والتى تعد من المشروعات التى تخدم منظومة الري على مستوى الجمهورية.

وقال عبد العاطى، إن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى.

كما تم أيضا بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات ، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات.

واستعرض عبد العاطى أثناء الإجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف، من خلال استخدام التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة ، والتى تُمكن متخذي القرار منالوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بينالمخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطعالغيار اللازمة لها ، و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذهالمنظومات والإستفادة منها على الوجه الأمثل.