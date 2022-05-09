شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعقد اجتماعا لبحث استعدادات أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية بالوزارة وموقف الإعداد لأسبوع القاهرة الخامس للمياه المقررعقده خلال شهر أكتوبر القادم.

وأكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن أسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تهدف إلي عرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات في المجالات المتعلقة بالمياه مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ علي المياه، فضلا عن ترجمة الرؤي والتوصيات التي تم وضعها من قبل الي إجراءات وخطط تنفيذية عملية لتحقيق أفضل الممارسات وترشيد استخدام المياه والتأكيد علي نقل المعرفة وكيفية الحصول عليها من خلال دعم نماذج الاعمال الناجحة في مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات .