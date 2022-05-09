شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الطب والتقدم بداية من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت،عن فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني، لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، بداية من السبت المقبل 14 مايو، وحتى الخميس 19 مايو الجارى.

يأتى ذلك، فى ضوء قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 1430 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الطب.

وأوضح اعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الطب أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 ابريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالاوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها .

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر.