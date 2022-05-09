شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بمدارس القاهرة يؤدون امتحان نهاية العام ولا شكاوى من الأسئلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب النقل بالصفوف الدراسية المختلفة بمرحلة التعليم الأساسى من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية، فيما تابعت الإدارات التعليمية سير الامتحانات للتأكد من عدم وجود أى مشكلات وتذليل العقبات، حيث أكدت إيمان عبد الله مديرة إدارة المعادى التعليمية أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ولم يتم تلقى أى شكاوى من الأسئلة كما أن الامتحانات واضحة وصياغتها دقيقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، لافتة إلى أن هناك متابعة لامتحانات صفوف النقل فى المدارس، كما أنها تعقد تحت الإشراف المباشر من الإدارات والمديريات التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات بتطبيق قواعد التصحيح والدقة فى رصد الدرجات.