شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الأوروبى بمصر يحتفى بيوم أوروبا ومرور 45 عاما على العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بمناسبة يوم أوروبا الذى يوافق اليوم الإثنين 9 مايو، العديد من الفعاليات التى ستقام فى القاهرة والإسكندرية.

وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم - أن الاحتفاء بيوم أوروبا يوافق هذا العام الاحتفال أيضا بمرور 45 عاما على العلاقات الثنائية الأوروبية - المصرية و50 عاما على التعاون الإقليمي.

وأشارت إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وفريق أوروبا من دول الاتحاد الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية تعاونوا لتنظيم الاحتفالات بهذه المناسبات المهمة، التي تتمحور فكرتها الأساسية هذا العام حول المناخ والبيئة وذلك لتسليط الضوء على الالتزامات نحو تحقيق تحول أخضر مستدام و شامل.

كما تواكب الاحتفالات أيضا التحضير لمؤتمر مهم وهو المؤتمر العالمي للمناخ السابع والعشرين والمقرر أن تستضيفه مصر في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأشارت السفارة إلى إيلاء الاتحاد الاهتمام بالشباب حيث خصص عام 2022 للشباب.

ونقل البيان عن السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، قوله بهذه المناسبة "يتم الاحتفال بالرؤى والقيم التي كانت الأساس الذي أنشئ عليه الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 64 عاما كل عام في 9 مايو، هذا اليوم الذي قدم فيه روبرت شومان أفكاره عام 1950 حول كيفية وضع حد لقرون من الحروب وسفك الدماء فيما بين الشعوب الأوروبية، فتظل رؤية السلام والاتحاد المترابط ترابطا أبديا ذوا صلة لعالمنا اليوم تماما كما كانت آنذاك".

وأضاف بيرجر، أن الاتحاد الأوروبي يساند كافة شركائنا المتأثرين بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث نساند دول المنطقة، وخاصة تلك المتأثرة بانقطاع إمدادات الحبوب وذلك بتقديم الدعم المالي من خلال "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمصر، يصل حجم المساندة المالية المقدمة في هذا الإطار، إلى 100 مليون يورو، ويأتي هذا مباشرة بعد الدعم الأوروبي المقدم لمواجهة جائحة كورونا بإمدادات أوروبية تصل إلى 29 مليون جرعة من اللقاح المقدم لمصر حتى الآن".

وذكر أن تعاوننا الحالي يغطي ملفا فاعلاً تتخطى قيمته مليار يورو على هيئة منح وقروض واستثمارات في مصر.

وأوضح وفد الاتحاد الأوروبى في بيانه، أن الاحتفال بيوم أوروبى سيتضمن فعالية افتراضية يتم بثها مساء اليوم على كافة منصات التواصل الاجتماعي على عنوان @EUinEgypt يستعرض خلالها السفير بيرجر بعض الفعاليات الأساسية وإنجازات الاتحاد الأوروبي والتقدم الذي أحرزته العلاقات الأوروبية - المصرية.

وأضاف الوفد، أنه تم في الأول من مايو تنفيذ حملة رفع الوعي بالمناخ التي تستمر لمدة شهر والتي ينفذها فريق أوروبا من خلال مقاطع فيديو يومية يقدمها نائب الرئيس التنفيذي السيد فرانس تيمرمانس والسفير كريستيان بيرجر وسفراء دول الاتحاد الأوروبي على كافة منصات التواصل الاجتماعي من خلال @EUinEgypt.

وأوضح وفد الاتحاد الأوروبى، أنه بالإضافة للفعاليات التي يتم تنظيمها في القاهرة، سيشمل شهر أوروبا هذا العام عدة فعاليات مختلفة في الأسكندرية تتضمن مهرجان أفلام أوروبا باللون الأخضر، فعاليات مجتمع الأعمال، مركز المناخ للأطفال، تنظيف الشواطئ، مشاركة الشباب، بالإضافة إلى زيارات للمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية زخما كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث تم توقيع اتفاقية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومصر في يناير من عام 1997 بموجب سياسة المتوسط العالمية التي أطلقت في عام 1972.

وتابع وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن الإطار الذي تم إرساؤه من خلال الشراكة الأوروبية - المتوسطية لعام 1995 مهد الطريق لحدوث تقدم طفيف في العلاقات الأوروبية - المصرية؛ ما أدى لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة في 25 يونيو من عام 2001 في إطار عملية برشلونة التي دخلت حيز النفاذ في يونيو 2004.

وأكد أنه في مارس من عام 2007، أقرت خطة عمل سياسة الجوار الأوروبي، وفي عام 2016، بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر إجراء الحوار بشأن أولويات شراكة مستقبلية بالتماشي مع سياسة الجوار الأوروبي المنقحة، أقرت أولويات الشراكة الأوروبية - المصرية بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة الأوروبي - المصري في يوليو 2017 والذي كان دليلا للشراكة في الفترة من 2017 و حتى 2021.

وأشار الوفد إلى أنه سيتم إقرار أولويات الشراكة للفترة من 2022 وحتى 2027 في 2022.

ويعد يوم أوروبا الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام هو احتفال بالسلام والوحدة في أوروبا حيث يواكب هذا التاريخ ذكرى "إعلان شومان" التاريخي والذي رسخ فكرته لإيجاد شكل جديد من التعاون السياسي في أوروبا، والذي من شأنه أن يجعل الحرب بين الشعوب الأوروبية فكرة غير واردة.