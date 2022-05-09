شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: سندعم مصر من أجل استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر/ أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "COP 27" فى نوفمبر المقبل، كما سيدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشددا على أن التحديث المستمر للشراكة الاستراتيجية سيكون جزءا لا يتجزأ من التعاون القوي بين الجانبين في الفترة المقبلة.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي - خلال المؤتمر المنعقد اليوم الاثنين، حول "الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي" - إلى أن العالم يمر بأوقات صعبة بسبب جائحة كوفيد وتداعيات والعملية العسكرية روسيا في أوكرانيا.

وأوضح أنه للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أطلق الاتحاد "مرفق الغذاء" لتلبية الاحتياجات القصيرة والمتوسطة، وخصص ميزانية قدرها 100 مليون يورو لمصر.