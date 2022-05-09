شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الكشف النهائي للمدارس الخاصة المجهزة للامتحان الإلكترونى للثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الكشف النهائي لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات، لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصف الثاني الثانوي الخميس 12 مايو، وتنتهي الخميس 26 مايو؛ بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الأربعاء 11 مايو وتنتهي الأربعاء 25 مايو.

وأوضحت الوزارة، أنها أتاحت الفرصة لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، للدخول من مدارسهم لخوض تجربة أداء الامتحان من المدارس المعلنة، وفقًا للكشف، وذلك على مدار اليوم (لطلبة الصف الأول الثانوي) وغدًا الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022( لطلبة الصف الثاني الثانوي).