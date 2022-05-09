شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء 25 ألف فصل خلال العام القادم.. و45.9 مليار جنيه للخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات الخدمات الصحية بخطة التنمية المستدامة 2022/2023 بلغت 45.9 مليار جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، و1500 سرير رعاية مركزة، مع التركيز على محافظات قنا البحيرة السويس الجيزة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى بالكامل، و7 مستشفيات جامعية، و52 مستشفى تكامل فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات هيئة الأبنية التعليمية بخطة العام الجديد تبلغ 15 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 45% عن العام الجارى، وتستهدف الحكومة القضاء على ظاهرة التكدس داخل الفصول وإنشاء 25 ألف فصل خلال العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيان خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023.