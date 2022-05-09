أخبار مصر.. الحكومة تنفى إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة: يخضع للأوقاف

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن إدارة جميع الشئون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُشيرةً إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد –كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط- دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.

الحكومة تنفى إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة: يخضع لإدارة الأوقاف

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه رغم الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق نموا وصل لـ9% خلال من الربع الأول للعام المالي 20/22. تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 25 جنيها في الجرام، وذلك مع هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1200 إلى 1175 جنيها للجرام في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك مع هدوء السوق عقب موجة صعود كبيرة. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع بـ25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1175 جنيها

وزير المالية لـ"النواب": رغم الأزمة العالمية الاقتصاد المصرى حقق نموا يصل لـ9%

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن، مشيرا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن خطيب الجمعة سيكون الدكتور على الله الجمال إمام المسجد. ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. المالية: إعداد الموازنة العامة تزامن مع ظروف استثنائية ومشهد عالمى مضطرب

وزير الأوقاف: نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، مما يستلزم غلقا كليا لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديداً فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى "فقط" لمسافة ما يقرب من (600 متر) ، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 1 صباح يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 حتى الانتهاء من الأعمال . تقدم وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، 14 خدمة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق "أون لاين" على بوابة مصر الرقمية وموقع الوزارة والمصلحة، بهدف التيسير على المواطنين ويمكن من خلالها إجراء المعاملة من المنزل وتسلم المحرر المراد شهره دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التوثيق. شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على كافة الأجهزة التنفيذية في المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، ضرورة التواجد الميدانى في الشارع وكافة مواقع وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية فيما يتعلق بمشروعات وخطة رصف وتطوير الطرق. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز وافتتاح 17 مركزاً للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وقنا، وبني سويف، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. واصل طلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى فى المديريات التعليمية المختلفة أداء امتحانات نهاية العام، والتى انطلق منذ السبت 7 مايو الجارى، حيث يؤدى التلاميذ من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى اختبارات نهاية العام وسط إجراءات احترازية ووقائية، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، فيما يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا وورقيا بداية من 11 مايو الجارى. قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، إن الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه وسكان دونباس، متابعا: "واجبنا الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودتها". تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع بالحرارة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وأتربة ونشاط رياح.. العظمى بالقاهرة 34 درجة بوتين: الجيش الروسى يحارب من أجل أمن وطنه.. وأمريكا تحاول طمس التاريخ طلاب النقل بالمديريات التعليمية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام الصحة: تجهيز وافتتاح 17 مركزا للعلاج الطبيعي بخمس محافظات وزير التنمية المحلية يوجه بتذليل العقبات وإنهاء خطط رصف الطرق بالمحافظات بوابة مصر الرقمية.. الشهر العقارى بين إيديك (إنفوجراف)

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل