شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، مما يستلزم غلقا كليا لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديداً فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى "فقط" لمسافة ما يقرب من (600 متر) ، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 1 صباح يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 حتى الانتهاء من الأعمال .

ويتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:-

حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الطريق الدائرى وترغب بالسير اتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى) قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر إلى اتجاهين لحركة المرور، واستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى اتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.