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شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة مصر الرقمية.. الشهر العقارى بين إيديك (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، 14 خدمة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق "أون لاين" على بوابة مصر الرقمية وموقع الوزارة والمصلحة، بهدف التيسير على المواطنين ويمكن من خلالها إجراء المعاملة من المنزل وتسلم المحرر المراد شهره دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التوثيق.
وتعمل وزارة العدل، في إطار خطة للتيسير على المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق من خلال الخدمات الإلكترونية التي من بينها:
- الاستعلام عن سريان محرر مميكن
- توكيل عام قضايا
- تحرير إقرار بالشطب
- إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية
- إقرار رسمى
- تصحيح محرر موثق
- تحرير توكيل عام رسمى
- توكيل رسمى شامل (بنوك – عام)
- خدمة اكتب محررك
- خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة
-الحجز أون لاين
-انطلاق تطبيق أرغب فى عمل توكيل على الهواتف