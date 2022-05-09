شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة مصر الرقمية.. الشهر العقارى بين إيديك (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، 14 خدمة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق "أون لاين" على بوابة مصر الرقمية وموقع الوزارة والمصلحة، بهدف التيسير على المواطنين ويمكن من خلالها إجراء المعاملة من المنزل وتسلم المحرر المراد شهره دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التوثيق.

وتعمل وزارة العدل، في إطار خطة للتيسير على المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق من خلال الخدمات الإلكترونية التي من بينها: