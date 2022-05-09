شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بتذليل العقبات وإنهاء خطط رصف الطرق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على كافة الأجهزة التنفيذية في المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، ضرورة التواجد الميدانى في الشارع وكافة مواقع وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية فيما يتعلق بمشروعات وخطة رصف وتطوير الطرق.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية جهود عدد من المحافظات فى تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز بها، والتي تستهدف تسهيل حركة المشاة والمركبات وتحقيق السيولة المرورية .

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن ما شهدته مصر من انجازات في قطاع رصف الطرق المحلية وباقي القطاعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية من القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية يعد اعجازاً حقيقياً و إنجازاً غير مسبوق لصالح المواطن المصري، مشيراً إلى أنه تم رصف عدد 22 ألفاً و529 طريقا محليا تابعا للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتي نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفاً و308 كيلومترات وبتكلفة قدرها 46,8 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن رصف الطرق يتم بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 2681 مشروعاً لرصف الطرق بمحافظة الإسكندرية، و3681 مشروعاً بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعاً بالدقهلية، و1500 مشروعاً بالبحيرة، و 1201 مشروعاً بدمياط، و 1100 مشروع بكفر الشيخ، و1045 مشروعاً بالغربية، مشيراً إلي أنه تم وضع الضوابط اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لهذة الطرق وفق جداول زمنية بالتنسيق مع وزارة النقل.