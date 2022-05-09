شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكي ومحافظ سوهاج يقفان حدادا على أرواح الشهداء بلقاء التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة الإنجيلية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، دقيقة حداد على أرواح أبطالنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، في لقاء "معًا من أجل التنمية المستدامة" بمقر ديوان عام محافظة سوهاج، والذى يأتى بحضور عدد من القيادات السياسية والدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وشركاء من الجمعيات المحلية بسوهاج، وممثلين للفئات المختلفة التي تعمل مع الهيئة والمحافظة.

وفى سياق متصل، شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأحد، في احتفال الشكر السنوي بالكنيسة الإنجيلية بسوهاج، بحضور القس كمال رشدي،رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والقس عمادشوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والمهندس ناصف صبحي، وأعضاء مجلس إدارة الكنيسة، وشعب كنيسة سوهاج.

وقال رئيس الإنجيلية: "نرى حولنا تحديات كثيرة لم نتوقعها، صراعات وحروب تؤثر علينا، وشرور وكراهية أعداء الإنسانية تطل علينا وتحصد أرواح أولادنا وشبابنا الأبطال من قواتنا المسلحة، ولكن يظل رجاؤنا وإيماننا وقرارنا هو الاختيار، اختيار الحياة".

وأضاف رئيس الطائفة: "علينا يا أحبائي أن نتذكر بأن التوبة الصادقة هي اختيار، وأسلوب حياة، والالتزام بمسيرة الله، وأما الخطية، فهي محاولاتنا الدائمة للاستقلال عنالله. نصلي من أجل توبة صادقة، ومن أجل بلادنا وسلام العالم".