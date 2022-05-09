شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملات مكبرة لضبط التوك توك بحدائق الأهرام بعد حظره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى الهرم، بالجيزة، متمثلة في القطاع الشمالي وقطاع هضبة الأهرام والجنوبي ومنشأه البكاري بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي، عددا من الحملات الصباحية والمسائية بالشوارع والميادين لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الإحترازية بعدد من شوارع الحي وإزالة المخالفات والتعديات والاشغالات علي حرم الطريق ورفع كافة الاشغالات من المحلات التجارية والمقاهي المخالفة للتعليمات والباعه الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة وتسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 376 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وترابيزات واستاندات وثلاجات وعربات لباعة جائلين، كما تم التحفظ علي (7 ) مركبات توك توك بالطوابق فيصل والقضاء نهائيا علي جميع المظاهر العشوائية.

وفي السياق ذاته، قام قطاع هضبة الأهرام أيضا بغلق وتشميع محلات مخالفة بدون ترخيص لعقار الكائن ( 175 ) قطعة (و) ورفع إعلانات مخالفة بالعقار الكائن 219 قطعة (ح) في ضوء التصدي للمخالفات وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني، كما قامت إدارة الإعلانات بالحي برفع كافة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتغريم أصحابها الغرامات المقررة، وتحرير محاضر ضدهم وتم مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.