شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية تعلن عن حاجتها لمعلمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية عن وظائف معلمين للعام الدراسي المقبل، حيث أكدت المدرسة فى إعلان لها حاجتها لمدرسى فصول تخصص لغة إنجليزية وماث وساينس، على أن يكون المتقدمين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعلى رأس العمل ولديه خبرة فى تدريس المناهج الدولية للصفوف الأولى، وإيجادة اللغة الإنجليزية ولديه خبرة فى التعامل مع المنصات التعليمية، ولا يزيد السن عن 45 سنة، على أن يقدم الملف بمقر المدرسة يوم الاربعاء 11 مايو الجارى والخميس 12 من نفس الشهر من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا، ويتضمن الملف صحفية أحوال حديثة ومعتمدة من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الأصلية للمتقدم وشهادة خبرة وشهادة التخرج.

وكانت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية قررت فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل بداية من 1 فبراير الماضى و حتى 7 مارس 2022.

وشملت فرص التقدم للعام الدراسى المقبل المدارس الدولية الحكومية في فروع فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت تجربة المدارس الرسمية الدولية الحكومية عام 2014، حيث بدأ التجربة بمدرستين دوليتين، ثم وصلت حاليا إلى 19 مدرسة، نقدم فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس وشروط التقدم للعام الدراسى المقبل ومميزاتها.

وتشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.