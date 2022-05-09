شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: جلسة عمل حول التمويل الصناعى بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحمل شعار: "مصر تستطيع بالصناعة"، وبالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وصرحت الوزيرة بأن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويستدعي مشاركة كافة جهود الدولة وأجهزتها المعنية والخبرات الوطنية بالداخل والخارج لدعم استراتيجية الدولة للتعامل مع مقتضيات المشهد العالمي المتشابك والتحديات التي أحدثتها التطورات الوبائية والاقتصادية والجيوسياسية على الأسواق الصاعدة وعلى مجمل النشاط الاقتصادي العالمي ككل، وكذلك طرح مقترحات لتجاوز التحديات التي أصابت النشاط الصناعي على وجه خاص نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج والمواد الخام بصورة كبيرة.

وأفادت وزيرة الهجرة، أن النسخة الحالية من المؤتمر ستتضمن جلسة عمل حول التمويل الصناعي ويشارك فيها دكتور هاني دميان لخبرته المحلية والدولية بحضور عدد من أبرز الخبراء المصريين المتخصصين في السياسات المالية بالخارج، بالإضافة إلى جلسة عن الاقتصاد الأخضر والدور المحوري الذي ستقوم به الصناعات الخضراء كمحاكاة للاقتصاد المستقبلي واستدامة جهود التنمية، مشيرة إلى الترابط بين هذه الجلسة الهامة وقمة تغير المناخ Cop27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ومن ناحيته، اتفق الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، على الطرح الذي سردته وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدا أن المؤتمر يقدم مساهمة الخبراء بالخارج في تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية، ويعزز الاستفادة من الفرص التي أتاحتها التحديات الراهنة.

وفي حديثه، أشار الدكتور هاني دميان إلى المبادرة الرئاسية "100 مليار دولار صادرات" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وأوضح أنها ستكون القوة الدافعة للاقتصاد وتتطلب توحيد الجهود صوب هذا الهدف، ويمكن تحقيقه بتغطية الصادرات الصناعية وتوسيع قواعد المصدرين وقواعد المنتجات القابلة للتصدير من خلال الدخول في سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية التي تتطلب جهودا على كافة المستويات بالتعاون مع الغرف التجارية والدول الشريكة وكذا اتحاد الصناعات وغيرها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا الأمر يطرح حوارا حول تعزيز أدوار هذه الغرف والاتحادات بما يحقق المصلحة العليا للبلاد وكما هو معمول به في عدد من الدول.

جدير بالذكر، أنه من المقرر عقد أولى جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يوم 31 مايو الجاري، بحضور لفيف من المسئولين ورجال الصناعة في مصر وعدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج في شتى المجالات، وتعد قطاعات الصناعة الخضراء والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج والملابس وأولوية النفاذ للأسواق الأفريقية من أهم فعاليات مؤتمر مصر تستطيع المرتقب في نهاية الشهر الجاري.