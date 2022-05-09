شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم بكلية التجارة جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من أعمال مراجعة نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، والتى تم إجراؤها فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان، مؤكدا الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، وأنه جارى العمل على رفع النتيجة على موقع الكلية لإعلانها اليوم الإثنين.

وأشار الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه سيتم فتح باب تقديم التماسات على نتيجة امتحانات الميد تيرم إلكترونيا على موقع الكلية .

وكان الدكتور جمال شحاتة، أكد أن إعلان النتائج سيكون إلكترونيا على موقع الكلية بعد الانتهاء مباشرة من اعتمادها حتى يتمكن الطلاب الحصول على النتائج، ثم بعد ذلك ستقرر الكلية بعد موافقة مجلس الكلية فتح باب التقدم بالتماسات على النتائج.