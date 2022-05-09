شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: هجوم سيناء الإرهابى "عمل خسيس" والجيش المصرى دائم التأهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن القيادة المصرية تعى أن هذا العمل الخسيس، فى إشارة إلى الهجوم الإرهابى على إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، يستهدف مصر وجيشها وشعبها، وتدرك أن الإرهاب أراد أن يقول من خلال هذه العملية إنه ما يزال في سيناء وفي غيرها من المناطق، وأن لديه القدرة على التحرك رغم ما تعرض له من ضربات، لكن هذه القيادة تدرك أيضاً أن مثل هذه العملية هي محاولة لعودة الروح التي لن تعود، لأن الجيش المصري دائم التأهب، وقد أكد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال «إن هذه العملية الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب».